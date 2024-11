Heróis de Farda: Policiais Militares salvam vida de criança afogada em Manaus

Em um ato que relembra cenas heroicas de filmes, uma guarnição da Polícia Militar do Estado do Amazonas se tornou protagonista de um verdadeiro resgate de vida. Durante uma fiscalização de trânsito de rotina no Posto de Policiamento Rodoviário (PPR 01), policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) realizaram manobras de reanimação que salvaram a vida de uma menina de apenas 9 anos.





A ação ocorreu por volta das 13h, quando o pai da criança, Sr. Mailson Alfaia, chegou desesperado ao posto policial carregando nos braços sua filha, Maria Eduarda Alfaia Cunha. A menina, inconsciente e sem sinais vitais, apresentava sintomas de afogamento após um acidente ocorrido no balneário Vivenda das Palmeiras, onde estava em um momento de lazer com a família.





Com rápida percepção e agilidade, o Tenente PM Osvaldo assumiu o comando das ações, colocando em prática seus conhecimentos em primeiros socorros. Com o apoio dos colegas ST PM Cleiton Silva, CB PM J Castro e CB PM M Bruno, o tenente iniciou a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). A equipe se manteve firme durante o procedimento até que, em um momento de tensão e esperança, Maria Eduarda começou a apresentar sinais de batimento cardíaco e voltou a respirar.





Após ser reanimada, a menina foi prontamente encaminhada ao Hospital Delphina Aziz, onde foi atendida pela equipe médica, sob os cuidados do Dr. Guilherme César e do enfermeiro Victor. O Dr. Guilherme destacou a importância da assistência prestada pelos policiais, afirmando que, sem a intervenção imediata da guarnição, Maria Eduarda possivelmente não teria chegado ao hospital com vida.





O comandante do BPTRAN, Tenente-Coronel Madson, se pronunciou sobre a ação heroica da equipe: “Esses policiais mostraram que, além da segurança e fiscalização, nossa missão inclui servir e proteger vidas. Em situações como essa, a dedicação de cada integrante faz a diferença.”





A criança permanece estável e deve ser transferida para o Hospital Joãozinho, onde receberá atendimento especializado, mas está fora de perigo, para alívio dos pais e de todos que acompanharam a situação.





CM7