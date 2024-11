Ceará tem 45% de probabilidade de chuvas abaixo da média na pré-estação, aponta Funceme

Dezembro, janeiro e fevereiro são, historicamente, meses de chuva no Ceará – mas no próximo trimestre as águas podem vir em quantidade menor do que a esperada. O Estado tem 45% de probabilidade de chuvas abaixo da média na pré-estação, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





Há ainda outros dois cenários possíveis: 35% de chance de acumulado dentro da média histórica e apenas 20% de probabilidade de as precipitações ficarem acima da normal meteorológica. Os dados são da Previsão Sazonal Climática da Funceme para os próximos três meses, elaborada neste mês pelo pesquisador Francisco Vasconcelos Júnior.





As condições desfavoráveis para as chuvas em todo o território se relacionam, principalmente, com a temperatura do Oceano Atlântico, que está mais alta no Hemisfério Norte e mais baixa no Sul, onde está o Ceará. Com o mar mais “frio” por aqui, os sistemas que favoreceriam chuvas no Estado devem se afastar.





Com Sobral em Revista