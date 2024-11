Rompimento afasta Cid Gomes da chapa do PT para o Senado em 2026

O rompimento de Cid Gomes (PSB) com o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT) elimina as chances do senador compor a chapa majoritária do PT em 2026 para disputar a reeleição.





Com a saída de Cid, ganham força outros nomes para a vaga ao Senado, como Eunício Oliveira (MDB), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Júnior Mano e Zezinho Albuquerque (PP). A crise também reflete o fim de uma aliança histórica entre o grupo dos Ferreira Gomes e o PT no Ceará, deixando Cid politicamente isolado.





Sem o apoio da base governista, Cid terá dificuldades para viabilizar um novo mandato, enquanto o cenário eleitoral no estado se reorganiza com novas articulações.





(CN7)