Motocicleta é flagrada pela PRF a 181 km/h na BR-222, em Sobral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na última sexta-feira (15), uma motocicleta transitando a 181 km/h na BR-222, no km 229, em Sobral. A velocidade medida supera em mais de 50% o limite permitido para o local, que era 100km/h, configurando infração gravíssima, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê que transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% resulta em penalidade de multa multiplicada por três, totalizando R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir.





A fiscalização da PRF visa coibir condutas que colocam em risco a segurança dos condutores nas rodovias federais. O órgão ressalta que trafegar em velocidades acima do permitido, aumenta significativamente as chances de acidentes graves e fatais, afetando não só o condutor, mas também outros usuários da rodovia.





Usando equipamento de fiscalização eletrônico, a PRF registrou o excesso de velocidade do veículo que foi notificado. A Polícia Rodoviária alerta os condutores para a necessidade de respeitarem os limites estabelecidos e conduzir de forma segura, protegendo a vida de todos.





