Motorista por aplicativo é abordado por criminosos, tenta fugir, é morto a tiros e tem o carro levado

Os criminosos ainda roubaram o carro da vítima para fugir do local, após o assassinato.

Um motorista por aplicativo foi morto a tiros em Fortaleza, nesta terça-feira (5), após ser abordado por criminosos no cruzamento das ruas Antônio Jacó e Getúlio Vargas. O caso se deu no bairro Parque Santa Rosa.





Conforme informado no local à equipe de reportagem da TV Cidade Fortaleza por um familiar da vítima, o homem vitimado na ação criminosa é Francisco de Assis, de 35 anos. Ele estava no carro em que trabalha, na via, e foi abordado por ocupantes de um outro veículo, que parou ao lado. Ele então teria tentado escapar do assalto, mas foi alcançado pelos criminosos e executado a tiros.





Ao fugirem do local, os criminosos acabaram batendo o carro, pouco depois do local do crime, com o veículo não tendo funcionado mais. Eles então voltaram e levaram o carro da vítima, empreendendo fuga no automóvel roubado.





Após o ocorrido, as forças de segurança foram acionadas e agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se dirigiram ao local da ocorrência para averiguar o crime. Os agentes permaneceram no local, levantando informações. O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).





