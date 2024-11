PMs DO RAIO PRENDEM MULHER COM TRÊS ARMAS DE FOGO, DROGAS E DINHEIRO NO CAIÇARA

No final da noite de ontem, 11, as equipes RAIO Sobral receberam denúncias anônimas informando que uma mulher de nome “Beatriz" estava comercializando drogas e guardava armas de fogo em uma mercearia dentro do Residencial Caiçara.





Diante disso, as equipes RAIO 04 e RAIO 05 de Sobral seguiram para o local e constataram a veracidade das informações.





Foram apreendidos com a mulher, 01 Pistola Taurus, calibre 380, com 23 munições intactas; ⁠01 Revólver Taurus, calibre 38, com 05 munições intactas; 01 Espingarda, calibre 22; Dois mil trezentos e noventa e cinco reais em espécie; 33 g de crack (100 trouxas); 10 g de cocaína (13 trouxas); 239g de maconha e 01 balança de precisão.





A mulher e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: PMCE