Aprovação do governo Lula cai e atinge menor nível desde o início do mandato

Uma nova pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o Instituto MDA revela que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta uma queda significativa na aprovação. Conforme os dados coletados entre os dias 7 e 10 de novembro com 2.002 entrevistados, 35,5% dos brasileiros avaliam a gestão Lula como positiva, classificando-a como “ótima” ou “boa”. Esse número representa uma queda de aproximadamente 8 pontos percentuais em relação ao início do ano, quando o índice de aprovação era de 42,7%.





O levantamento, realizado presencialmente, possui uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.









Queda Contínua na Aprovação desde Janeiro





No início de 2023, o terceiro mandato do presidente Lula teve uma avaliação positiva de 42,7%, índice que caiu para 37,4% em maio e agora atinge 35,5%. Esse é o menor patamar registrado desde a posse do atual governo, evidenciando uma tendência de declínio ao longo dos meses.





Insatisfação e Avaliação Regular Crescem





Conforme a aprovação cai, o número de brasileiros insatisfeitos com a administração petista aumenta. A pesquisa mostra que 30,8% dos entrevistados classificam o governo como “ruim” ou “péssimo”, um recorde na série histórica do levantamento. Além disso, 32,1% consideram o governo “regular”, enquanto 1,6% não souberam ou preferiram não responder.









Detalhamento da Avaliação





A pesquisa detalha ainda as percepções dos entrevistados em relação ao governo:





Ótimo: 12,2%

Bom: 23,3%

Regular: 32,1%

Ruim: 9,4%

Péssimo: 21,4%

Não sabe/Não respondeu: 1,6%





(Gazeta Brasil)