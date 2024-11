Uber fará mudanças para motoristas das categorias Black e Comfort; CONFIRA

A Uber anunciou mudanças nas categorias de serviços Black e Comfort, que entrarão em vigor a partir de 6 de janeiro de 2025. Com isso, a base de veículos aceitos será atualizada, com alteração na idade mínima desses carros. De acordo com a empresa, atualização foi feita a partir de aspectos apontados pelos usuários como importantes para a decisão na hora de pedir as viagens. A ideia é aprimorar a experiência dos parceiros e passageiros.





Para a categoria Uber Black, o principal ajuste será o ano mínimo de fabricação dos veículos, que agora varia de acordo com a cidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, o requisito é o ano de 2016. Já em São Paulo e Brasília esse limite passa a ser o ano de 2018. Em Belo Horizonte, será 2017. Nenhuma mudança na lista de modelos de veículos foi realizada. A lista completa com todas as mudanças pode ser consultada no site





Além disso, os veículos da categoria Uber Black precisam ter ar-condicionado, quatro portas e ser das cores preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom ou branco. Já os motoristas parceiros devem ter mais de cem viagens na plataforma com outras categorias e média de avaliações dos usuários em no mínimo 4,85. Cumprindo tais critérios, o motorista está elegível para aceitar e fazer viagens de Uber Black.





De acordo com a empresa, essa categoria que oferece aos usuários uma experiência premium em carros sedã de grande porte.









Comfort: dois modelos deixam categoria





Já na categoria Comfort, a lista de veículos foi atualizada e também está disponível no site. Novos modelos foram incluídos e dois deixam a categoria: Renault Sandero e Hyundai HB20 (hatch). Além disso, os veículos têm que atender a idade veicular mínima necessária, que varia de acordo com o modelo. No Rio, esse limite é de carros fabricados a partir de 2015 ou 2017, variando também conforme o modelo.









Nessa categoria, os carros precisam ser mais confortáveis e espaçosos.





A empresa exige também que os veículos tenham ar-condicionado, quatro portas e no mínimo cinco lugares. Do lado dos motoristas, eles precisam ter mais de cem viagens na plataforma com outras categorias e média mínima de avaliações dos usuários de 4,80 para serem elegíveis.





De acordo com a Uber, aqueles que não são elegíveis para as modalidades Comfort e Black, continuam cadastrados para realizar viagens nas outras modalidades, como UberX e Uber Flash. A empresa informou também que a atualização na lista de veículos elegíveis foi repassada aos motoristas no início de outubro por meio de um comunicado enviado no aplicativo usado por eles.