Procurador de Justiça afirma que o Brasil está muito próximo de se tornar um narcoestado

Cesar Dario Mariano, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MPSP), afirmou, em entrevista ao Jornal da Oeste, nesta segunda-feira, 11, que o Brasil está muito próximo de se tornar um narcoestado. Isto é, comandado pelo crime organizado voltado ao tráfico de drogas. Mariano comentou o assassinato do empresário ocorrido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na tarde da última sexta-feira, 8.





O promotor disse que a questão não é descobrir quem matou o empresário, pois isso é a “consequência de um descaso das autoridades desde a década de 1990”.





“Venho falando a cerca do incremento do crime organizado, mais precisamente do PCC, há cerca de dez anos”, afirmou o procurador. “Desde a época que eu trabalhava no júri, com os homicídios ocorridos na penitenciária do Carandiru. A Secretaria de Segurança de então tratava o PCC simplesmente como se fosse uma pequena quadrilha. O narcotráfico está encrustado no próprio Estado.”





O procurador também disse que vai ser muito difícil, “se não impossível”, desestruturar o Primeiro Comando da Capital (PCC), se o Estado não “asfixiar a saúde financeira” da facção. Mariano afirmou que os criminosos atuam em várias frentes, sendo o tráfico de drogas o mais forte deles.





“Infelizmente, o tráfico de drogas vem sendo tratado, pelas Cortes Superiores, como se fosse um furto de galinha”, exclamou o procurador. “Como se fosse um crime de pequeno potencial ofensivo, chegando ao ponto de pessoas flagradas com centenas de quilos de cocaína serem condenadas a prestação de serviço à comunidade e ao pagamento de cesta básica.”





Mariano disse que é preciso mudar a mentalidade de parte do Judiciário brasileiro, para que ele entenda que o tráfico é o combustível do crime organizado. “De nada vai valer nós termos a polícia prendendo, o Ministério Público acusando, o Judiciário Estadual condenando, mas quando chegar nos tribunais superiores, tudo vira pizza.”





“O maior obstáculo são os tribunais superiores”, afirmou o procurador de Justiça.





Procurador de Justiça diz que nenhum Judiciário no mundo é tão leniente ao tráfico de drogas como no Brasil

Cesar Dario Mariano disse que, em nenhum lugar do mundo, a Justiça é tão leniente ao tráfico de drogas como no Brasil. Além disso, afirmou que o PCC paga faculdades e escolas para as pessoas se tornarem advogadas, empresárias e profissionais da política — para se infiltrarem no Estado.





