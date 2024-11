POLÍCIA CIVIL PRENDE CHEFE DE GRUPO CRIMINOSO ATUANTE NO CARIRI COM 3KG DE COCAÍNA NA BAHIA

Em uma ação integrada, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e a Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) cumpriram, nessa quinta-feira (07), três mandados de prisão preventiva em desfavor de um homem de 30 anos, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico. A captura aconteceu no município de Curaçá, no interior da Bahia (BA).





As investigações conduzidas pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, identificaram que o suspeito é um dos chefes de um grupo criminoso cearense na região do Cariri. Após levantamentos do Núcleo de Inteligência, o suspeito foi localizado na cidade de Curaçá – BA.





Os policiais ainda apreenderam com o alvo cinco tabletes de cocaína, que totalizaram quase três quilos. Ele foi conduzido para a Delegacia, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva e lavrado o auto de flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Agora ele encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As informações também podem ser encaminhadas para os telefones (88) 2157-8021, do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.





