Torcedor furta moto da polícia e participa de comemoração em Ipu

Veículo oficial foi usado em Motociata pela cidade.

Um homem foi preso na noite desse domingo (10), em Ipú, na região na Ibiapaba, após furtar uma moto do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O suspeito encontrou a moto com a chave na ignição e furtou o veículo e o capacete da corporação. Ele ainda passou em um posto de combustíveis, abasteceu a moto e, em seguida, se juntou ao grupo de torcedores do Flamengo que realizava uma Motociata, em comemoração ao título da Copa do Brasil, conquistado pelo clube carioca, na tarde do domingo.





O suspeito foi localizado por equipes do Raio, próximo ao distrito de Várzea do Giló, na região serrana do município, em direção a Guaraciaba do Norte. Ele tentou fugir do cerco policial, foi perseguido e baleado. Os tiros atingiram perna, braço e costelas do torcedor, identificado apenas pelo apelido de "Chiquinho". Ele foi socorrido ao hospital local.





O estado de saúde do torcedor ainda não foi divulgado. Ele recebeu voz de prisão e deve ser autuado por furto qualificado. Por meio de nota a Polícia Militar informou que prendeu em flagrante um suspeito logo após ele furtar uma motocicleta da Corporação.





Confira a nota na íntegra:





A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que prendeu em flagrante um suspeito logo após ele furtar uma motocicleta da Corporação. O fato aconteceu na zona rural de Ipu, no último domingo (10).





O veículo oficial estava acautelado com o policial militar e estacionado em frente à sua residência. Nas diligências, o suspeito foi encontrado na região de Barrinha e tentou fugir em alta velocidade. O envolvido não obedeceu às ordens de parada, fugindo por mais de 10km, quando tentou derrubar da moto os militares e gerou riscos aos transeuntes. Foi necessário o uso de arma de fogo a fim de o conter. Ele foi atingido no braço, recebeu atendimento médico e permanece sob custódia em uma unidade hospitalar. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Tianguá, onde o suspeito foi autuado por furto de veículo, conforme o artigo 155 do Código Penal Brasileiro (CPB).





