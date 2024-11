VIOLÊNCIA AVASSALDORA EM GROAÍRAS! MULHER É ASSASSINADA COM VÁRIOS NO CENTRO DA CIDADE

No final da tarde deste domingo, 17 de novembro, o centro da cidade de Groaíras foi palco de mais um ato de violência. Uma jovem de 23 anos, identificada como Maria Eduarda Matos Oliveira, foi morta a tiros na rua Vereador Marcolino Olavo. Este foi o segundo homicídio registrado no município apenas neste final de semana.





De acordo com informações apuradas, Maria Eduarda estava acompanhada de seu namorado no momento do crime. Ele também foi alvejado pelos disparos, mas foi socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal de Groaíras. Infelizmente, Eduarda não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.





As autoridades estão investigando as circunstâncias e a motivação do crime. A sequência de homicídios em tão curto intervalo de tempo tem alarmado os moradores, que clamam por mais segurança na cidade.





Com informações de Sobral Online