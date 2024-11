Musk rebate xingamento de Janja: "Vão perder a próxima eleição"

Primeira-dama disparou um "fuck you" contra o bilionário.

O empresário dono da rede social ‘X’, antigo Twitter e da SpaceX, Elon Musk, rebateu o xingamento que a primeira-dama Janja Lula fez contra ele.





Se referindo ao presidente Lula (PT) e demais petistas, Musk disparou: “Eles vão perder a próxima eleição”.









Entenda o motivo da fala de Musk





Durante a participação da primeira-dama no evento do G20 Social no Rio de Janeiro, neste sábado (16), Janja xingou o bilionário Elon Musk.





A esposa de Lula estava fazendo um discurso defendendo censurar as redes sociais quando se assustou com um som que o influenciador digital Felipe Neto, presente na mesa, disse parecer ser uma buzina de navio.





Em seguida, Janja se abaixou como se estivesse se protegendo e disse: “Acho que é o Elon Musk!”. Ao se levantar, complementou: “Eu não tenho medo de você, inclusive… Fuck you, Elon Musk!”.









Veja abaixo a resposta do bilionário: