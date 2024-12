Mulher bate em namorado após ele descobrir traição

O namorado acessou o celular da namorada e alegou ter encontrado mensagens comprometedoras com outro homem.

Na noite de Natal, um caso de violência doméstica chamou a atenção em Jaciara, a 144 km de Cuiabá. Um homem de 42 anos, identificado como V.S.A., acionou a Polícia Militar após ser agredido e ameaçado com um facão por sua namorada, C.P.A., de 19 anos. O incidente ocorreu na residência do casal, no bairro Flamboyant.





De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento começou após o homem, que estava trabalhando na noite de 25 de dezembro, enviar mensagens para a companheira e não obter respostas. Desconfiado, ele decidiu retornar para casa, onde aguardou por cerca de uma hora até a chegada da jovem. Questionada sobre sua ausência, ela afirmou que estava com uma amiga.





No entanto, V.S.A. conseguiu acessar o celular da namorada e alegou ter encontrado mensagens comprometedoras com outro homem, que indicariam um possível encontro próximo à residência do casal. Ao perceber a descoberta, a jovem iniciou uma série de agressões físicas e verbais.





Durante a briga, objetos da casa foram quebrados, e o homem teve o antebraço mordido. Em um momento de maior tensão, a mulher pegou um facão e ameaçou danificar o carro do namorado, que tentava deixar o local.





A Polícia Militar foi acionada e conduziu a jovem à delegacia. Enquanto isso, a vítima recebeu atendimento médico e registrou queixas por ameaça, lesão corporal e danos materiais.





Na delegacia, C.P.A. apresentava um arranhão no rosto, que teria sido causado durante a briga. O celular da jovem, com a tela danificada, foi apreendido para investigação. O caso segue sob análise das autoridades.





(Folha do Estado)