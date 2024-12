Policial militar é morto dentro de casa em Fortaleza e esposa é presa por homicídio

A mulher foi presa em flagrante pelo crime e conduzida ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O cabo da Polícia Militar do Ceará (PMCE) Wagner Sandys Pinheiro de Lima, de 37 anos, foi morto a tiros dentro de sua residência, no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (23). A esposa do policial, de 30 anos, foi presa em flagrante pelo crime e conduzida ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





De acordo com as investigações preliminares, o homicídio teria ocorrido após uma discussão entre o casal. Wagner Sandys era lotado no 17º Batalhão de Polícia Militar e integrava a corporação desde 2014.





A Associação dos Profissionais da Segurança (APS) lamentou o ocorrido em nota oficial publicada nas redes sociais, destacando o pesar pela perda do associado e reforçando solidariedade aos familiares e colegas de corporação.





As circunstâncias do crime seguem sendo apuradas pelas autoridades, enquanto a prisão da suspeita coloca o caso sob maior atenção da sociedade e das forças de segurança.