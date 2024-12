VÍDEO: Entregador é assassinado em São Paulo por falta de refrigerante em pedido

Um entregador de pizza foi morto durante uma entrega no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo, devido a uma falha no pedido de um cliente. Segundo reportagem do Brasil Urgente da TV Band, o homem de 34 anos foi morto com dois tiros no peito após o cliente reclamar da falta de um refrigerante no pedido. (Vídeo no final da matéria).





Imagens de câmeras de segurança da rua, divulgadas pela emissora, mostram o momento da discussão e dos disparos. O cliente, que havia feito o pedido, dispara dois tiros à queima-roupa. O entregador cai no chão e, em seguida, o homem o arrasta para o outro lado da rua.





Na sequência, o atirador pega a moto do entregador e a estaciona do outro lado da rua. A mochila com os pedidos é levada para dentro da casa do cliente.





A polícia prendeu o homem após dois meses de buscas. Agora, a Justiça decretou a prisão preventiva do atirador.





Antes dos disparos, o motoboy chegou a entrar em contato com a pizzaria e pediu para que o refrigerante fosse entregue. O dono do estabelecimento foi até a casa do cliente para entregar o refrigerante.





No entanto, ao chegar ao local, o estado de saúde da vítima já era considerado grave. O dono da pizzaria levou o entregador até o hospital do Campo Limpo, onde a morte foi confirmada.





Com informações de Gazeta Brasil

Por falta de refrigerante em pedido, um trabalhador, entregador de pizza, foi assasinado a tiros, em São Paulo. Repito, por causa de um refrigerante. Que tempos são esses?pic.twitter.com/CeIMJMn4CR — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) December 15, 2024