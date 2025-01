Freira brasileira é reconhecida como a mulher mais velha do mundo

A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, com 116 anos, foi oficialmente reconhecida como a mulher mais velha do mundo, de acordo com o grupo de pesquisadores LongeviQuest, especializado no mapeamento de centenários. A informação foi confirmada neste sábado (4), após o falecimento da japonesa Tomiko Itooka, que também tinha 116 anos.





Inah, natural de São Francisco de Assis (RS), vive atualmente em Porto Alegre, na congregação das Irmãs Teresianas Brasil. Ela entrou para a vida religiosa aos 16 anos, ao iniciar seus estudos no internato Santa Teresa de Jesus, em Santana do Livramento (RS). Ao longo de sua jornada, morou em Montevidéu, no Uruguai, e no Rio de Janeiro, antes de retornar ao Rio Grande do Sul.





Em 27 de dezembro de 1928, Inah fez seus votos religiosos em Montevidéu, tornando-se freira. Nos anos seguintes, ela se dedicou ao ensino de português e matemática, inicialmente em uma escola na Tijuca, no Rio de Janeiro, e depois retornando a Santana do Livramento. A irmã Inah teve seis irmãos e seguiu uma vida de devoção religiosa e educação ao longo de sua longa trajetória.





O título de mulher mais velha do mundo, que antes era de Tomiko Itooka, agora pertence a Inah. A japonesa, que era um mês mais velha, foi conhecida por sua paixão pelo vôlei, trabalho em uma fábrica têxtil e por escalar montanhas, incluindo o Monte Ontake, no Japão.





Além de Inah, o Brasil também detém o título de homem mais velho do mundo. João Marinho Neto, cearense de 112 anos, foi reconhecido pelo Livro dos Recordes em novembro de 2024. João, nascido em Maranguape (CE), viveu como agricultor e atualmente reside em um lar de idosos em Apuiarés, no mesmo estado.





(Gazeta Brasil)