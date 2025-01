Voo com deportados dos EUA tem pane e para em Manaus

Na noite de sexta-feira (24), o primeiro voo com deportados dos Estados Unidos para o Brasil desde a posse do presidente republicano Donald Trump aterrissou no aeroporto de Manaus, após um imprevisto técnico. A aeronave, que inicialmente deveria seguir para Belo Horizonte, foi forçada a pousar em Manaus devido a problemas mecânicos durante o procedimento de reabastecimento. A bordo estavam 158 passageiros, dos quais 88 são brasileiros.





O voo, que decolaria às 18h, tinha como destino final Belo Horizonte, mas a situação do voo se complicou quando, durante a parada para reabastecimento, os passageiros e a tripulação enfrentaram um princípio de tumulto. Em razão dos problemas técnicos e da situação a bordo, a decisão foi tomada de cancelar a viagem para Minas Gerais. O voo foi interrompido, e os passageiros foram retirados da aeronave e encaminhados para uma sala no aeroporto internacional Eduardo Gomes, em Manaus, enquanto as autoridades brasileiras iniciaram a comunicação com seus pares americanos para verificar a possibilidade de enviar uma nova aeronave.





A assessoria do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, informou que o voo havia feito uma parada de manutenção em Manaus, mas que o destino final da aeronave seria alterado. Já a assessoria do aeroporto de Manaus confirmou apenas a aterrissagem do avião, sem fornecer mais detalhes sobre o incidente.





A situação ocorre em meio a uma ação de deportação em massa dos Estados Unidos, marcada como uma das maiores operações já realizadas sob a nova administração de Donald Trump. Entre a noite de quinta (23) e a manhã de sexta-feira (24), a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, anunciou em suas redes sociais que, desde a posse de Trump, 538 imigrantes ilegais foram detidos, incluindo um suspeito de terrorismo e membros da gangue Tren de Aragua. Leavitt também destacou que centenas de imigrantes ilegais já haviam sido deportados por meio de voos militares, reforçando a política de imigração dura da gestão Trump.





Os deportados a bordo do voo interrompido em Manaus aguardam agora uma solução, enquanto as autoridades brasileiras buscam alinhar a continuidade do processo de repatriação para Belo Horizonte.