POLÍCIA CIVIL PRENDE MAIS UM PROFESSOR DE ESCOLINHA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM SOBRAL

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da equipe do Núcleo de Investigação Generalista (NIG), com o apoio do Núcleo de Roubos e Furtos (NRF), ambos da Delegacia Municipal de Sobral/CE, cumpriu, nesta quarta-feira (23/04/2025), mandado de prisão temporária em desfavor de um homem de 44 anos, no centro da cidade de Sobral/CE, pelo crime de estupro de vulnerável.





Este é mais um caso envolvendo professor de escolinha.





De acordo com a apuração, o suspeito, treinador em um projeto social de escolinha de futsal, teria se aproveitado da posição de confiança para cometer abusos. Após diligências e coleta de elementos informativos, a Autoridade Policial representou pela prisão do investigado, a qual foi deferida e cumprida nesta data.





O suspeito foi interrogado e exerceu o direito de permanecer em silêncio. As investigações prosseguem para apurar a existência de outras vítimas.





Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Sobral, onde permanecerá à disposição da Justiça.