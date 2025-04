Justiça vai atrás de Bolsonaro em hospital para intimá-lo

Nesta quarta-feira (23), um oficial de Justiça foi até o Hospital DF Star, em Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado, para notificá-lo sobre o processo de suposta tentativa de golpe de Estado que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).





O líder conservador, que está internado há dez dias, não recebeu o oficial e, consequentemente, não assinou a notificação. A partir do dia em que o documento é assinado, começa a correr o tempo para que a defesa seja apresentada. Bolsonaro tornou-se réu na ação no mês de março, assim como outras sete pessoas.





A Suprema Corte informou ainda que os outros envolvidos, que podem ser julgados ainda este ano, foram notificados no início do mês. No caso de Bolsonaro, seria necessário que ele estivesse liberado para receber visitas.





– A divulgação de live realizada pelo ex-presidente na data de ontem (22) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23) – diz o STF em nota.





A live em questão aconteceu nesta terça-feira, quando Bolsonaro aparece diratamente de seu quarto de hospital e conversa com os filhos, Carlos, Flávio e Eduardo. De acordo com o próprio ex-chefe do Executivo, a expectatia é que ele receba alta na próxima segunda-feira (28).





Via portal Pleno News