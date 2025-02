A PRF EM SOBRAL APREENDE 8KG DE SKUNK E UMA MULHER É PRESA EM FLAGRANTE

Na manhã de hoje (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Sobral (CE), prendeu uma mulher que transportava 8,1 quilos de skunk na bagagem. A droga vinha de Belém (PA) e seria entregue na capital cearense.

A apreensão aconteceu em frente ao posto da PRF, no km 221 da BR 222, durante fiscalização voltada ao transporte de passageiros. Um ônibus interestadual, que fazia a linha Belém (PA) – Fortaleza (CE) foi abordado e durante a vistoria das bagagens foram localizados 7 tabletes de entorpecentes, que totalizaram 8,1 quilos de skunk, conhecido popularmente como “supermaconha”, por ter uma maior concentração de substância alucinógena.





A passageira, identificada como proprietária da bagagem, disse que pegou a droga na capital paraense e que o destino era Fortaleza (CE), porém não deu maiores informações. Ela tem 24 anos e não possui antecedentes criminais.





Diante dos fatos, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada, junto com o entorpecente, para a Delegacia de Polícia Civil em Sobral (CE), para os procedimentos cabíveis, incluindo as investigações sobre origem e destinatários do material ilícito.





Operação Carnaval 2025: Somente nesta semana, já foram três ocorrências nas rodovias federais do Ceará, que resultaram em apreensão de drogas pela PRF. O combate à criminalidade é um dos pilares da ‘Operação Carnaval 2025’, que está sendo realizada pela PRF desde a segunda-feira (24) e se estenderá até a quarta-feira de cinzas, dia 5 de março.





Com Sobral Online