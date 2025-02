Bolsonaro pode pegar até 28 anos de prisão por tentativa de golpe, aponta PF

A expectativa é que a denúncia seja apresentada antes do Carnaval.

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode enfrentar até 28 anos de prisão caso seja condenado pelas acusações feitas pela Polícia Federal (PF) em um relatório que aponta seu envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República (PGR), comandada por Paulo Gonet, está prestes a formalizar a denúncia contra o ex-mandatário, segundo informações divulgadas pela Folha de S.Paulo.





A PF enquadrou Bolsonaro em três artigos do Código Penal, com penas que, somadas, podem levá-lo a quase três décadas de prisão:





Organização criminosa – Pena de 3 a 8 anos de prisão.

Atentado contra o Estado Democrático de Direito – Pena de 4 a 8 anos de prisão.

Tentativa de golpe de Estado – Pena de 4 a 12 anos de prisão.





Se a PGR decidir pelo rigor máximo, Bolsonaro pode ser condenado a até 28 anos de reclusão.





A expectativa é que a denúncia seja apresentada antes do Carnaval, em um movimento que deve aumentar ainda mais a polarização política no país. A acusação, no entanto, não inclui outros casos em investigação contra Bolsonaro, como o escândalo das joias e a suposta fraude em cartões de vacina.





O avanço do caso gera apreensão entre aliados do ex-presidente e pode influenciar o cenário político nos próximos meses, especialmente nas eleições municipais deste ano. A defesa de Bolsonaro ainda não se pronunciou oficialmente sobre o relatório da PF e a possível denúncia da PGR.





(Hora Brasília)