Lula diz ser contra anistia e diz que Bolsonaro, se concorrer com ele em 2026, vai perder novamente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta quarta-feira (5) contra o pedido de anistia antecipada para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro, alegando que tais pedidos devem ser feitos somente após o julgamento dos acusados. Durante entrevista a rádios mineiras, Lula criticou as pessoas que buscam absolvição sem que o processo legal tenha sido concluído.





“As pessoas são muito interessantes. Nem terminou o processo e já querem anistia, ou seja, não acreditam que são inocentes? Deveriam acreditar que são inocentes e não pedir anistia antes do juiz determinar punição e se vai ter punição”, afirmou o presidente.





Lula disse que o processo judicial deve ser “altamente democrático”, garantindo a todos os acusados o direito de defesa. “Primeiro espera o julgamento, se defendam. Vai ter condenação ou não, vão ter o direito de defender”, disse o presidente. “Haverá o direito de defesa que nunca houve para mim. Para ele [Bolsonaro] vai ter”, completou, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.





O petista também foi questionado sobre a possibilidade de Bolsonaro concorrer às eleições novamente. Lula declarou: “Se a Justiça entender que Bolsonaro pode concorrer às eleições, ele vai concorrer. E se for comigo vai perder outra vez. Não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Estou muito tranquilo em relação a isso.”





“Quem vai decidir o processo é a Justiça. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente e do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, não merece absolvição. Eu acho. Por menos do que eles fizeram, muita gente no Partido Comunista foi morta”, disse o petista.





Em novembro de 2023, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e outras 36 pessoas no inquérito que investiga a tentativa de golpe. Entre os indiciados estão os ex-ministros Augusto Heleno e Walter Braga Netto, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O caso segue sendo analisado pela Justiça.





