Sobral amplia exames de ultrassonografia e fortalece atendimento nos distritos

A iniciativa prevê a disponibilização de 600 exames mensais na sede e nos distribuídos nos distritos.

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Saúde, expandirá a oferta de exames de ultrassonografia, permitindo maior acesso e rapidez nos diagnósticos para a população. A iniciativa prevê a disponibilização de 600 exames mensais, sendo 400 realizados no Centro de Especialidades Médicas (CEM), na sede do município, e 200 distribuídos nos distritos.





A descentralização dos atendimentos terá início no distrito de Aracatiaçu, permitindo que os moradores da região realizem o exame sem a necessidade de deslocamento até a sede de Sobral. Essa medida reforça o compromisso da gestão municipal em ampliar os serviços de saúde e proporcionar um atendimento mais ágil e eficiente.





Com essa ampliação, a expectativa é reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso da população a exames de qualidade. A marcação dos procedimentos continuará sendo realizada pelos Centros de Saúde da Família, garantindo organização e melhor distribuição dos atendimentos.





A expansão do serviço representa mais um avanço no fortalecimento da rede de saúde de Sobral, promovendo maior cuidado e bem-estar para os cidadãos. A descentralização dos exames demonstra o esforço da administração municipal em atender de forma mais próxima e eficiente as necessidades da população.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso