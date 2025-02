Todas as seis vítimas da queda do avião na Filadélfia eram cidadãos mexicanos

A presidente do México confirmou que as seis vítimas do acidente com um pequeno avião de resgate médico, que caiu em um bairro da Filadélfia na noite de sexta-feira (31), eram cidadãs mexicanas.





“Lamento a morte de seis mexicanos no acidente de avião na Filadélfia. As autoridades consulares estão em contato permanente com as famílias”, escreveu Claudia Sheinbaum em sua conta no X na manhã deste sábado (3). “Pedi ao Ministério das Relações Exteriores que os apoie no que for necessário. Minha solidariedade aos seus entes queridos e amigos”, acrescentou.





De acordo com Shai Gold, porta-voz da empresa Jet Rescue Air Ambulance, a aeronave transportava uma menina que havia recebido “tratamento vital” nos Estados Unidos, sua mãe, um médico, um paramédico, o piloto e o copiloto.





O avião, um modelo Learjet 55, caiu pouco depois das 18h (horário local), menos de um minuto após de decolar do Aeroporto do Nordeste da Filadélfia com destino ao Aeroporto Nacional de Springfield-Branson, no Missouri.





As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.





(Gazeta Brasil)