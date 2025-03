Adolescente morre e adulto fica ferido durante o Carnaval de São Benedito

Vítimas eram integrantes de facção criminosa paulista.

Um adolescente de apenas 13 anos, foi assassinado com aproximadamente 10 tiros, na Rua José Armando Rodrigues, no Centro de São Benedito, na Serra da Ibiapaba. O crime ocorreu por volta das 02h20 desta quarta-feira (5), próximo ao local do evento carnavalesco. Um jovem de 21 anos, que fazia parte do mesmo grupo também foi atingido por um dos tiros e foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e não corre risco de morte.





O adolescente identificado como Antônio Lucas Pereira Gomes, era morador da zona rural do município e já tinha antecedentes por atos infracionais comparados ao crime de por porte ilegal de arma de fogo. A outra vítima, Jefferson de Paiva Gomes, morador da área urbana, também já foi preso por roubo. Segundo a polícia, ambos seriam integrantes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).





As vítimas estavam bebendo numa calçada, nas proximidades do prédio da Câmara Municipal, e foram atacadas por um grupo formado por aproximadamente quatro pessoas. Na UPA, o sobrevivente contou aos policiais que apenas um homem atirou. Os suspeitos fugiram em seguida e não foram identificados. Eles não foram reconhecidos no local do crime.