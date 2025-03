Jovem achada morta já fez parte da igreja Assembleia de Deus

Foto nas redes sociais mostra ela participando de ume vento de adolescentes.

A adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, que foi encontrada morta em Cajamar, São Paulo, já frequentou a igreja Assembleia de Deus Ministério Belém em sua cidade. Foto publicada em 27 de agosto de 2021 no perfil do ministério Creio mostra ela vestida com a camiseta do congresso.





Na imagem, ela veste uma blusa roxa com o nome do evento Creio e com o tema daquele ano: Identidade Cristã. Com um sorriso tímido, Vitória servia como modelo para o anúncio das camisetas que foram vendidas para os adolescentes do setor que participariam do encontro daquele ano.





Vitória desapareceu na noite de 26 de fevereiro, após sair do trabalho em um restaurante de shopping, em Cajamar. Câmeras de segurança registraram a adolescente caminhando até o ponto de ônibus, onde trocou mensagens com uma amiga e revelou estar com medo. Testemunhas afirmam que, ao descer do ônibus, ela foi seguida por um carro com quatro rapazes.





As buscas, que começaram na área onde Vitória foi vista pela última vez, se expandiram e mobilizaram mais de 100 agentes, além de drones e cães farejadores. O corpo da jovem foi encontrado nesta quarta-feira (5) em uma região de mata.





O principal suspeito é Gustavo Vinicius Moraes, 25 anos, ex-namorado da vítima. Com prisão temporária decretada, ele se entregou à polícia nesta quinta-feira (6).





A Polícia Civil já ouviu 14 pessoas e investiga seis suspeitos, incluindo o ex-namorado, um ex-ficante, dois homens que estavam no ônibus com ela e outros dois que a teriam assediado de dentro de um carro. (Pleno News)