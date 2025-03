Oscar Rodrigues recebe representantes da Normatel para instalação de uma loja em Sobral

A unidade modelo terá em Sobral 3 mil metros quadrados com geração de 65 empregos diretos e 40 vagas indiretas.





O prefeito de Sobral Oscar Rodrigues dando continuidade à política de desenvolvimento econômico de Sobral, como prometido em campanha política, recebeu na manhã desta quarta-feira (26), em seu gabinete, representantes da Normatel.





O objetivo da reunião foi a apresentação do projeto de abertura de uma unidade modelo com 3 mil metros quadrados em Sobral, com a perspectiva de gerar cerca de 65 empregos e diretos e 40 vagas indiretas. O presidente da Câmara Municipal de Sobral, Chico Joia Júnior, também participou da reunião.





A empresa que atua com instalação e manutenção predial em geral, plantas residenciais, comerciais e industriais, possui 13 lojas na Região Metropolitana de Fortaleza e Cariri e agora passará a atuar também em Sobral.





Por Edwalcyr Santos