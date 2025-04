CRIMINOSOS FAZEM ARRASTÃO EM RESIDÊNCIA NO BOA VIZINHANÇA II. RAIO PRENDE UM DOS ASSALTANTES E RECUPERA OBJETOS ROUBADOS

Na manhã desta terça-feira, dia 8, criminosos com armas de fogo invadiram uma residência no bairro Boa Vizinhança II e realizaram um verdadeiro arrastão no interior do imóvel.





Vizinhos perceberam a ação dos criminosos e acionaram a polícia. Os PMs do grupamento RAIO agiram rápido, conseguindo efetuar a prisão em flagrante de um dos assaltantes em uma motocicleta e recuperaram os objetos roubados da residência.





Os outros assaltantes conseguiram se evadir.





A ocorrência foi apresentada na delegacia de polícia civil 24h para a lavratura dos procedimentos legais.