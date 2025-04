Mulher morre após duas semanas internada por acidente de moto em Santa Quitéria

A vítima, conhecida como Luciana, sofreu um traumatismo cranioencefálico no dia 30 de março, após cair de uma moto no bairro Pereiros.





Faleceu na madrugada deste domingo (13), na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, Maria Ribeiro de Mesquita, de 39 anos, após permanecer cerca de duas semanas internada em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido no bairro Pereiros, em Santa Quitéria.





A vítima, conhecida como Luciana, sofreu um traumatismo cranioencefálico no dia 30 de março, após cair de uma moto. Por volta das 15h44, próximo a um posto de combustíveis, ela pilotava uma Honda Biz de cor preta, quando o pneu do veículo tocou no meio-fio do canteiro da avenida, provocando a queda e batendo a cabeça contra o asfalto.





Desde então, Luciana estava internada em estado gravíssimo na unidade, porém não resistiu e foi a óbito por volta das 5h.





Via portal A Voz de Sta. Quitéria