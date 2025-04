UNINTA recebe campeão mundial de basquete Alberto Bial para palestra especial

Na próxima quinta-feira, dia 10 de abril, o Centro Universitário Inta (UNINTA), por meio do curso de Educação Física, promoverá uma palestra com o campeão mundial de basquete Alberto Bial. Com o tema “Os preparativos de uma jornada”, o evento promete proporcionar uma experiência enriquecedora para estudantes, profissionais da área e entusiastas do esporte.





A palestra será realizada às 10h, no Auditório Central Oscar Spíndola Rodrigues, na sede do UNINTA. Para participar, é necessário realizar a inscrição por meio do link e levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.