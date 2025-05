Advogado que atuou no caso da chacina do Curió é assassinado a tiros, no Ceará

Um advogado foi morto a tiros dentro do seu carro na tarde desta segunda-feira (5) no bairro Genibaú, em Fortaleza. Ele foi identificado como Silvio Vieira da Silva, de 54 anos, era conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará (OAB-CE) e conhecido por atuar na defesa de policiais e em outros processos de repercussão.





Não há informações sobre suspeitos do crime. De acordo com o sócio de Sílvio, o advogado Delano Cruz, ele teria sido vítima de uma emboscada. Cruz afirmou que, horas antes de ser morto, Sílvio recebeu ligações de forma insistente de uma pessoa que informava sobre um pagamento que ele teria a receber.





A vítima ainda chegou a pedir que a pessoa na ligação fizesse um Pix, mas isso não aconteceu e ela foi buscar o dinheiro pessoalmente. O nome dessa pessoa não foi divulgado.





"Deve ser uma pessoa de extrema confiança dele porque ele tem uma certa dificuldade, ele pouco atendia telefone celular. Então se ele veio é porque é um número que já está gravado", afirmou o advogado Delano.





Formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Silvio era especializado em Direito Criminal e atuava como conselheiro seccional da OAB-CE para a gestão 2025-2027.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão em "diligências ininterruptas" relacionadas ao assassinato do advogado.





Advogado assassinado atuou em casos de repercussão no Ceará





Silvio e seu escritório costumavam atuar na defesa de policiais e o advogado atuou no julgamento da Chacina do Curió, que deixou 11 mortos em Fortaleza, em 2015. Os 34 réus do processo são policiais militares.





Ele também atuava como advogado de defesa do professor Leonardo Nascimento Chaves, acusado de encomendar a morte da própria esposa, a contadora Kaianne Chaves, assassinada dentro de casa em uma simulação de latrocínio.





Em nota, a OAB-CE lamentou o crime, decretou luto oficial de três dias e ordenou que as bandeiras da organização fiquem hasteadas a meio mastro.





Fonte: G1 Ceará