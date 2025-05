Conclave: Cardeal brasileiro que vai participar da escolha do novo papa já foi bispo auxiliar de Fortaleza

Um dos sete cardeais brasileiros aptos a votarem no Conclave, que escolhe o próximo papa a partir desta quarta-feira (7), já teve atuação no Ceará. Dom Sérgio da Rocha, de 65 anos, já foi bispo auxiliar de Fortaleza por quase seis anos.





O cardeal foi nomeado para a Arquidiocese de Fortaleza em 2001, e foi o bispo auxiliar de Dom José Antônio Aparecido Tosi até o ano de 2007. Atualmente, Dom Sérgio da Rocha é arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, título conferido ao líder da arquidiocese mais antiga do país.





Dom Sérgio está em Roma e tem participado de celebrações e preparativos para o Conclave. Ele embarcou no dia 22 de abril ao ser convocado um dia após a morte do papa Francisco.





O cardeal será um dos votantes do processo para a escolha do sucessor do pontífice, que começa nesta quarta-feira (7), no Vaticano. Pelas regras da Igreja Católica, apenas cardeais com menos de 80 anos podem votar. Entre os oito cardeais brasileiros, sete atendem a esse critério.





Fonte: G1 Ceará