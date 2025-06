Dr. Oscar Rodrigues anuncia pavimentação asfáltica em principais ruas do bairro Boa Vizinhança

O prefeito Oscar Rodrigues e o secretário de Infraestrutura, Hermenegildo Sousa Neto, anunciam que em breve será iniciada a recuperação asfáltica de diversas ruas e avenidas de Sobral. O investimento previsto é de R$ 4 milhões e beneficiará bairros como o Boa Vizinhança, que há anos enfrentava o abandono por parte da gestão anterior — lembrada apenas como fonte de arrecadação para os cofres públicos.





Agora, com a gestão do prefeito Oscar Rodrigues, Sobral vive um novo momento. A ordem de serviço será assinada em breve, e as obras começarão o quanto antes.