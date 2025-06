Vídeo: Noivo desmaia e cai do altar durante cerimônia em SC

Um vídeo no qual um noivo passa mal e desmaia durante a cerimônia de casamento viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Trata-se de Gustavo Schmitz, jogador e professor de futsal de Salete, cidade do interior de Santa Catarina.





De acordo com publicações repostadas por Schmitz em seu perfil no Instagram, o casamento aconteceu no último sábado (7). Ele passou mal, caiu no chão e foi rapidamente socorrido por pessoas presentes no evento.









Após o noivo se recuperar, a cerimônia e a festa seguiram normalmente.





– O noivo desmaiou, mas está bem – escreveu um convidado em um stories fixado no perfil de Schmitz.





– Gratidão a Deus – publicou a noiva, Pâmela Berto Schmitz, com uma foto deles no casamento. Via portal Pleno News.





Veja o vídeo:

Noivo não aguentou a emoção do casamento e desmaia ao chegar no altar e encontrar sua noiva.

Gustavo Schmitz, de 25 anos, de mãos dadas com a esposa, Pâmela Berto Schmitz, de 23, se desequilibra, e cai ao tenta falar algo com a mulher.

Caso aconteceu em Salete (SC). pic.twitter.com/NrhBlDD0JE — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 (@inter_fatos) June 11, 2025