Homem é encontrado morto no bairro Sumaré, em Sobral; causa da morte ainda é investigada

Um homem foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira, 1º de julho, na rua Maria Motão, no bairro Sumaré, em Sobral. A vítima foi identificada como Francisco Aristides Moreira, de 47 anos.





Segundo informações, a principal hipótese é que a morte tenha relação com problemas decorrentes do alcoolismo. No entanto, como o corpo já apresentava sinais de putrefação, a Perícia Forense (PEFOCE) foi acionada para realizar os procedimentos necessários e confirmar a causa exata da morte.





O corpo aguarda ser recolhido para encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral. A Polícia Civil deve aguardar o laudo pericial para esclarecer as circunstâncias do óbito.





Com informações de Fnews