Confronto com a PM termina com cinco mortos em posto de combustíveis de Araguari; VEJA VÍDEO

Um confronto entre suspeitos e a Polícia Militar (PM), que começou pelas ruas e terminou em um posto de combustíveis, resultou em cinco mortos na noite de segunda-feira (30), na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. A perseguição, com troca de tiros, ocorreu por volta das 23h e foi registrada pelas câmeras de segurança do posto. Nas imagens, é possível ver dois frentistas tentando se esconder dos tiros e uma testemunha correndo (assista acima).





Segundo a Polícia Militar (PM), a morte de três pessoas foram confirmadas no posto. Outros dois baleados foram levados com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiram e também tiveram as mortes confirmadas.





A perseguição iniciou pelas ruas do Bairro Brasília e terminou no posto de combustíveis da Avenida Theodolino Pereira de Araújo. Durante o tiroteio, bombas de combustíveis e parte da estrutura do posto foram atingidas pelos tiros.





Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o veículo suspeito e os baleados caídos no chão. Em seguida, os policiais militares colocaram as vítimas em uma das viaturas. O carro dos suspeitos foi atingido por cerca de 30 tiros. Veja o vídeo ao final da reportagem.





Quatro armas de fogo e o veículo foram apreendidos no local.





A Polícia Civil esclareceu que, entre as armas apreendidas, estão duas pistolas, um revólver e uma submetralhadora. Confirmou ainda que um dos mortos participou do roubo à residência, onde foram levados R$ 124 mil das vítimas na última semana.





PM diz que criminosos resistiram à abordagem e atiraram primeiro

Ainda conforme a PM, os policiais tentaram abordar um veículo suspeito. Os cinco ocupantes resistiram e atiraram contra os policiais. As equipes então revidaram e os cinco foram baleados. As vítimas tinham idades entre 21 e 26 anos.





A PM de Araguari não divulgou a sinopse policial com detalhes da ocorrência, mas enviou uma nota à imprensa esclarecendo que os criminosos atiraram primeiro, tendo os militares revidado aos tiros em legítima defesa. Além disso, dois policiais ficaram feridos no conflito, porém sem gravidade.





Leia a nota na íntegra abaixo

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Quinquagésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar, informa sobre uma ocorrência de confronto armado em Araguari, na noite de 30 de junho de 2025, onde durante patrulhamento de rotina na Avenida Amazonas, bairro Bela Suíça, militares identificaram um veículo Fiat Freemont, cor prata, com alerta de furto/roubo e associado a crimes recentes de homicídio e roubo na cidade.





Ao receberem ordem de parada, os ocupantes do veículo desobedeceram e iniciaram uma fuga em alta velocidade, expondo a risco a segurança dos policiais e de terceiros.





Durante a perseguição, os indivíduos no Fiat Freemont efetuaram disparos de arma de fogo contra as guarnições policiais, que reagiram à injusta agressão. O acompanhamento tático, com a participação de diversas equipes, prosseguiu por vários bairros até a Avenida Teodolino Pereira de Araújo, onde o veículo foi interceptado. Mesmo após a imobilização do veículo, os ocupantes mantiveram resistência armada, tornando necessário o uso diferenciado da força para cessar a agressão e garantir a segurança dos militares e da comunidade.





A operação policial resultou na apreensão de quatro armas de fogo – duas pistolas calibre .380, um revólver calibre .38 e uma submetralhadora calibre .380 – além de um colete balístico. Dois indivíduos feridos foram socorridos à UPA de Araguari, mas não resistiram aos ferimentos. Outros três indivíduos faleceram no local do confronto.





Dois policiais militares sofreram ferimentos durante a ocorrência e receberam atendimento médico imediato, sem risco à vida. As circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas pelas autoridades competentes, com acompanhamento da Polícia Judiciária Militar e da perícia técnica.





A Polícia Militar reafirma seu compromisso inabalável com a segurança pública e a proteção da sociedade mineira, atuando de forma enérgica e responsável no combate à criminalidade.





Araguari-MG, 1° de julho de 2025





AGÊNCIA LOCAL DE COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL DO 53° BPM".





