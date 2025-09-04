CHUVA DE BALAS EM SOBRAL DEIXA MAIS UMA PESSOA MORTA!

O homicídio foi registrado no bairro Expectativa! A violência voltou a assustar moradores de Sobral na noite desta quinta-feira (04). Um jovem identificado como Frank Sinatra Alves de Souza, de 23 anos, foi assassinado dentro de sua própria residência, localizada na Rua José Geraldo.





De acordo com informações preliminares, homens armados invadiram a casa da vítima e dispararam várias vezes. Frank Sinatra não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Durante a ação criminosa, a mãe do jovem também foi atingida pelos disparos. Ela foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde recebeu atendimento médico de emergência.





O crime deixou moradores do bairro Expectativa em choque. Muitos relatam o clima de medo e a sensação de insegurança diante da sequência de homicídios que têm ocorrido na cidade.





Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e realizaram diligências na região, mas até o momento não há informações sobre a identidade dos autores ou a motivação do crime. O caso será investigado pelo Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP).





Esse é mais um episódio que se soma à recente onda de violência em Sobral, que já registra números alarmantes de homicídios em 2025.





Sobral registra 76 homicídios dolosos no corrente ano!





Com Sobral Online