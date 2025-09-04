Polícia Civil deflagra operação e captura quatro suspeitos de crimes em Sobral

Entre os capturados na operação Enigma, está um homem de 33 anos que possui dez passagens por vários crimes.

Uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deflagrada, nas primeiras horas desta quinta-feira (4), resultou nas prisões em flagrante de uma mulher, de 66 anos, e três homens, com idades de 22, 26 e 33 anos, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. As capturas foram realizadas em Sobral, Área Integrada de Segurança Pública 14 (AIS 14) do estado.





Durante a operação Enigma também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de um carregador alongado do tipo “caracol”, munições 9mm, drogas e uma quantia de dinheiro em espécie.





Um dos suspeitos, de 33 anos, já possui dez passagens, dentre elas, por tentativa de homicídio, roubo, furto, receptação e porte ilegal de arma de fogo; já a mulher, de 66 anos, possui antecedente por crime eleitoral. Os outros dois homens, de 22 e 26 anos, não possuem antecedentes. O grupo, que é investigado por outros crimes na região, agora encontra-se à disposição da Justiça. A PCCE segue com as investigações para prender outros envolvidos.





(SSPDS/CE)