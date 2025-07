Moraes é o coração da censura e perseguição a Bolsonaro, diz EUA

Afirmação foi feita pelo subsecretário de Diplomacia Pública do governo americano, Darren Beatti.





Nesta quinta-feira (24), o subsecretário de Diplomacia Pública do governo dos Estados Unidos, Darren Beatti, usou as redes sociais para criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Paras ele, o magistrado é o “coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro”.





A publicação foi feita como resposta a uma publicação do secretário de Estado, Marco Rubio, quando anunciou a suspensão do visto de Moraes e de outros membros do Supremo.





– O ministro Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro, o que, por sua vez, restringiu a liberdade de expressão nos EUA. Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e estamos tomando providências – disse Beatti.





(Pleno News)