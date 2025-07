Venezuela cobra tarifas de 15% a 77% sobre produtos do Brasil

A Venezuela passou a cobrar tarifas de 15% a 77% sobre produtos brasileiros, mesmo com certificado de origem. A medida foi adotada sem aviso prévio e atinge principalmente Roraima, estado que faz fronteira com o país vizinho. A informação foi confirmada pela Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier).





Exportadores relatam que os certificados de origem estão sendo recusados pelas autoridades venezuelanas, o que impede a isenção prevista no acordo econômico firmado entre os dois países desde 2014.





A Fier afirmou que ainda não tem confirmação sobre os percentuais exatos das alíquotas, pois variam conforme o produto.





Em nota, a entidade declarou que “já iniciou apurações internas para identificar as dificuldades quanto à aceitação dos Certificados de Origem de produtos brasileiros por parte das autoridades venezuelanas”.





A Fier também informou que está em contato com autoridades dos dois países “em busca de esclarecimentos e soluções rápidas que visem a normalização do fluxo comercial bilateral”.





A federação destacou ainda que “os processos de emissão e reconhecimento dos certificados seguem rigorosamente as normas da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) e os termos previstos no Acordo de Complementação Econômica nº 69 (ACE 69)”.





Por fim, reiterou seu compromisso com “a transparência, a celeridade e o diálogo permanente com os setores envolvidos, a fim de preservar e fortalecer as relações comerciais”. As informações são da Veja.





O Pleno.News procurou o governo de Roraima, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. (Pleno News)