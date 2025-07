Festival Gastronômico de Sobral reúne chefs e música ao vivo nos dias 25 e 26 de julho

Evento gratuito será realizado na Praça São João, com exposição gastronômica, atrações musicais e concurso de receitas.

Sobral recebe nos dias 25 e 26 de julho o seu Festival Gastronômico, um evento gratuito voltado ao fortalecimento do setor de alimentação fora do lar e tradicional no calendário cultural da cidade. A programação será realizada na Praça São João, das 18h às 00h, e contará com uma exposição gastronômica em que chefs irão preparar pratos ao vivo, diante do público, em estandes distribuídos pelo espaço.





O festival é uma realização da Abrasel em parceria com o Sebrae, e reunirá 22 expositores, além de oferecer espaço kids e promover um concurso gastronômico entre os participantes. A proposta é valorizar a culinária regional, incentivar o empreendedorismo e proporcionar uma experiência de contato direto entre chefs, negócios e consumidores.





Na oportunidade, os visitantes terão a possibilidade de degustar pratos preparados pelos chefs, além de aproveitar a programação musical que acontece nos dois dias do evento. No dia 25 de julho, o palco será comandado pelas apresentações de Fran e Diego, Frevilhando, Taffa Teixeira e Renne Django. Já no dia 26, se apresentam Forró da Gente, Outras Frequência e Turma do Bili.





“O Festival é uma oportunidade para valorizar a cadeia produtiva da alimentação fora do lar, gerar renda e fomentar o turismo local. A iniciativa também fortalece a conexão entre os empreendedores e o público da região”, afirma Thyago Lopes, coordenador do núcleo da Abrasel em Sobral.





Além do Sebrae, o evento conta com apoio da Prefeitura de Sobral, Sistema Fecomércio, Sistema Fiec, Centro Universitário Uninta, Instituto Federal do Ceará e Banco do Nordeste; e patrocínio da BYD e Nissan.









Insta do evento:





https://www.instagram.com/festivalgastronomicodesobral?igsh=MWhmbTd1MGJ4bXgycw==