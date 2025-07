Operação do ministério público prende 16 policiais militares

Agentes são suspeitos de envolvimento com o crime organizado.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Ceará (MPCE), deflagrou nas primeiras horas desta terça-feira (29) uma operação para prender policiais militares, envolvidos, segundo as investigações, com o crime organizado.





A ofensiva acontece em Fortaleza, em parceria com o Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Até às 7h00, 16 policiais militares haviam sido presos por envolvimento com um esquema criminoso para facilitar tráfico de drogas em Fortaleza por motivado pelo recebimento de propina de traficantes.





Os alvos da operação estão sendo conduzidos à sede da Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CPJM), onde permanecerão presos até e conclusão do processo investigativo. As informações serão atualizadas ao longo do dia.





Fonte: CN7