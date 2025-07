Polícia Civil prende suspeito de ameaças aos moradores de Uiraponga – Morada Nova/CE

O alvo de 25 anos, estava escondido na capital paulista.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu, na manhã desta segunda-feira (28), um dos homens apontados como responsável pela expulsão de moradores do distrito de Uiraponga, no município de Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. O suspeito foi capturado em São Paulo, por agentes do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul), do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).





A operação contou com o apoio de equipes do 77º DP e do Garra de São Paulo, que localizaram o imóvel onde o homem, de 25 anos, estava escondido. Após realizarem o cerco, efetuaram a captura, dando cumprimento ao mandado de prisão. A resposta para as ações do crime organizado em Morada Nova, ocorreu um dia após uma reportagem exibida no programa Domingo Espetacular, da RecordTV, mostrando como ficou o vilarejo após praticamente todos os moradores terem abandonado suas casas por medo das ameaças de uma facção criminosa.





As forças de segurança do estado ocuparam o distrito logo após os moradores deixarem suas casas. A Polícia Militar do Ceará (PMCE), realiza ações ostensivas, enquanto a Polícia Civil investiga as intervenções do crime organizado para identificar e prender mandantes e executores das expulsões. O local se toru alvo de disputa por grupos rivais com acirramento após a morte de um indivíduo conhecido por Aldivan, apontado como braço direito de um dos chefes de facção criminosa local, conhecido como “Mingau”. A morte de Aldivan teria sido o estopim para o esvaziamento de Uiraponga. Apesar da presença de policiais fortemente armados, quem foi embora ainda não se sente seguro para retornar.





A Prefeitura de Morada Nova, que ainda não havia se pronunciado sobre os episódios de violência em Uiraponga, publicou nota sobre o caso neste domingo (27), informando que desde o início adota as medidas cabíveis ao âmbito municipal e ressalta que a responsabilidade pela segurança pública compete ao Governo do Estado.









Confira a nota:





A Prefeitura de Morada Nova informa que está acompanhando com atenção os recentes episódios de violência registrados no distrito de Uiraponga. Desde o início da situação, estamos adotando todas as medidas cabíveis dentro do âmbito municipal, prestando apoio às famílias e mantendo diálogo com as autoridades competentes. Reforçamos que a responsabilidade pela segurança pública é constitucionalmente atribuída ao Governo do Estado, por meio das forças policiais estaduais.





