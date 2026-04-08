“Eu não decidi se serei candidato ainda”: Lula cria suspense sobre 2026 em meio a incertezas

Em meio a um dos momentos políticos mais decisivos do ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta‑feira (8) que ainda não tomou uma decisão final sobre se disputará a reeleição em 2026, em entrevista ao site ICL Notícias.





Eu não decidi se serei candidato ainda. Vai ter uma convenção em junho e eu, para decidir ser candidato, vou ter que apresentar um programa, vou ter que apresentar uma coisa nova para esse país”, declarou o chefe do Executivo, condicionando qualquer candidatura à apresentação de um novo programa de governo e à construção de uma aliança política mais ampla, que possa enfrentar os adversários nas urnas.





O presidente reconheceu os desafios enfrentados pelo seu governo e avaliou francamente que, apesar de avanços em algumas áreas, a população ainda sente o peso da crise econômica. “Tá tudo ruim ainda”, resumiu.





Lula também reforçou que a decisão final sobre a sua participação na corrida presidencial será definida no momento das convenções partidárias, que estão previstas para ocorrer no meio do ano. "Todo mundo sabe que dificilmente eu deixarei de ser candidato, porque vai ter a convenção. Eu vou propor ao PT a necessidade de reconstruir uma aliança política forte para fazer com que os fascistas não voltem a governar esse país.”





A declaração gerou reação entre aliados: líderes políticos do PT têm expressado confiança de que Lula seguirá na disputa, ainda que os detalhes da estratégia eleitoral, especialmente a força das alianças, continuem em aberto.





Via Folha do Estado