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quarta-feira, 8 de abril de 2026

Homem é baleado no Centro de Sobral e suspeito é preso em flagrante pela Polícia Militar

quarta-feira, abril 08, 2026  Nenhum comentário

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta quarta-feira (8), no Centro de Sobral, nas proximidades do antigo colégio Ivonir Aguiar. A vítima foi um homem identificado pelo prenome de Luiz Eduardo.

Segundo informações, os criminosos estariam em uma bicicleta no momento do ataque. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. 

A Polícia Militar do Ceará agiu rapidamente e conseguiu prender um suspeito em flagrante. Ele foi conduzido para a delegacia, para a realização dos procedimentos legais.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para esclarecer a motivação do crime.

A Polícia Civil irá instaurar um inquérito policial para apurar os fatos.

Mais informações a qualquer momento.

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