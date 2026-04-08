Polícia Civil do Ceará desarticula grupo suspeito de aplicar golpe do “falso delegado”

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), deflagrou na manhã desta quarta-feira (08) uma operação no Rio Grande do Sul para combater crimes praticados pela internet. A ação contou com apoio da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PCRS) e teve como alvo um grupo investigado por extorsão, falsidade ideológica e organização criminosa.





Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão nos municípios de Gravataí, Esteio e São Leopoldo. Durante a ofensiva, um homem de 55 anos e duas mulheres, de 28 e 50 anos, foram presos.





As investigações apontam que o grupo atuava no chamado "golpe do falso delegado", utilizando identidades falsas para se passar por autoridades policiais e obter vantagens financeiras indevidas. O caso teve origem a partir do prejuízo causado a uma vítima residente no Ceará, o que levou ao rastreamento de uma estrutura criminosa com atuação em outros estados.





Uma equipe da Polícia Civil cearense foi deslocada até o Sul do país para atuar de forma integrada com as forças locais. Ao todo, nove mandados judiciais foram executados durante a operação.





Durante o cumprimento das ordens, um homem de 26 anos também foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Nas diligências, foram apreendidos celulares, um computador e entorpecentes, como maconha, cocaína e lança-perfume.





A quebra de sigilo financeiro indicou que o grupo movimentou mais de R$ 2 milhões no período investigado. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de valores e de veículos vinculados aos suspeitos, como forma de interromper a atividade financeira da organização.





Os investigados devem responder por extorsão, falsidade ideológica e organização criminosa.



