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quarta-feira, 8 de abril de 2026

Trump anuncia tarifa de 50% a países que armarem o Irã

quarta-feira, abril 08, 2026  Nenhum comentário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (8) que qualquer país que forneça armas ao Irã será alvo de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos que exportar para os EUA. A declaração foi feita em publicação na sua rede social, Truth Social, e, segundo o governo americano, a medida terá efeito imediato, sem exceções ou isenções.

Na postagem, Trump escreveu que “um país que forneça armas militares ao Irã será imediatamente tarifado, sobre todos e quaisquer bens vendidos aos Estados Unidos da América, 50%, com efeito imediato. Não haverá exclusões ou isenções!” frase mantida na íntegra conforme o original.

A determinação ocorre menos de um dia após os Estados Unidos e o Irã terem anunciado um cessar‑fogo de duas semanas no conflito entre os dois países. A imposição da tarifa surge em meio a tentativas de conter o apoio militar a Teerã e pressionar aliados internacionais que possam fornecer armamentos à República Islâmica.

Segundo dados recentes, a Rússia tem sido o principal fornecedor de armamentos ao Irã na última década, fornecendo sistemas de defesa aérea, mísseis e aeronaves um panorama que pode elevar o impacto da medida americana.

Via Folha do Estado

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