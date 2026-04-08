VÍDEO: Jornalista da Globo chama Bíblia de “livrinho vagabundo” e ofende cristãos: “Deus é o cac3t3”

O jornalista José Carlos Magdalena protagonizou uma polêmica nesta terça-feira (7) ao fazer declarações ofensivas contra a Bíblia e a religião cristã durante um programa ao vivo da rádio EP FM, no interior de São Paulo.





Durante a transmissão, Magdalena criticou a fé cristã e questionou a validade do texto bíblico, utilizando termos considerados agressivos ao se referir tanto à religião quanto ao livro sagrado. As falas ocorreram enquanto ele comentava a mensagem de um ouvinte que defendia a união entre homem e mulher.





Em meio ao debate, o jornalista afirmou que a Bíblia seria um “livrinho idiota” e classificou a religião como “demoníaca”, além de dizer que ela deveria ser “banida” do meio social. Em outro momento, voltou a atacar o conteúdo bíblico, afirmando que seria composto por “criações” e “acréscimos” ao longo do tempo. Fonte: Folha do Estado