SINE/IDT de Sobral divulga 57 vagas de emprego em diversas áreas; confira lista completa

O SINE/IDT de Sobral anunciou novas oportunidades de trabalho, somando 57 vagas, sendo 50 para ampla concorrência e 7 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem comparecer à unidade com documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Confira as vagas disponíveis:
Vagas – Ampla Concorrência (50)
Agente de vendas de serviços – 06
Analista contábil – 01
Atendente de balcão – 02
Atendente de lanchonete – 01
Atendente de lojas – 01
Auxiliar de armazenamento – 01
Auxiliar de cozinha – 04
Auxiliar de limpeza – 01
Auxiliar de logística – 02
Auxiliar de manutenção de edifícios – 01
Auxiliar de topógrafo – 01
Bobinador - eletricista – 01
Camareira de hotel – 01
Churrasqueiro – 01
Confeiteiro – 01
Consultor de vendas – 03
Costureira em geral – 01
Cozinheiro de restaurante – 01
Cozinheiro do serviço doméstico – 01
Cozinheiro geral – 01
Empregado doméstico nos serviços gerais – 01
Enfermeiro – 01
Estoquista – 03
Gerente de restaurante – 01
Impressor gráfico manual – 01
Recepcionista atendente – 02
Recepcionista secretária – 01
Salgadeiro – 01
Subgerente de loja (operações comerciais) – 01
Supervisor comercial – 01
Técnico de operações de telecomunicações – 01
Técnico de refrigeração (instalação) – 01
Técnico em manutenção de máquinas – 01
Vendedor porta a porta – 01
Vendedor pracista – 01
Vagas – Pessoa com Deficiência (PCD) (07)
Assistente administrativo – 01
Auxiliar de estoque – 01
Empacotador, a mão – 01
Operador de caixa – 01
Repositor - em supermercados – 01
Repositor de mercadorias – 01
Vendedor interno – 01
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria