SINE/IDT de Sobral divulga 57 vagas de emprego em diversas áreas; confira lista completa

O SINE/IDT de Sobral anunciou novas oportunidades de trabalho, somando 57 vagas, sendo 50 para ampla concorrência e 7 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer à unidade com documentos pessoais, currículo atualizado e carteira de trabalho. Confira as vagas disponíveis:

Vagas – Ampla Concorrência (50)

Agente de vendas de serviços – 06

Analista contábil – 01

Atendente de balcão – 02

Atendente de lanchonete – 01

Atendente de lojas – 01

Auxiliar de armazenamento – 01

Auxiliar de cozinha – 04

Auxiliar de limpeza – 01

Auxiliar de logística – 02

Auxiliar de manutenção de edifícios – 01

Auxiliar de topógrafo – 01

Bobinador - eletricista – 01

Camareira de hotel – 01

Churrasqueiro – 01

Confeiteiro – 01

Consultor de vendas – 03

Costureira em geral – 01

Cozinheiro de restaurante – 01

Cozinheiro do serviço doméstico – 01

Cozinheiro geral – 01

Empregado doméstico nos serviços gerais – 01

Enfermeiro – 01

Estoquista – 03

Gerente de restaurante – 01

Impressor gráfico manual – 01

Recepcionista atendente – 02

Recepcionista secretária – 01

Salgadeiro – 01

Subgerente de loja (operações comerciais) – 01

Supervisor comercial – 01

Técnico de operações de telecomunicações – 01

Técnico de refrigeração (instalação) – 01

Técnico em manutenção de máquinas – 01

Vendedor porta a porta – 01

Vendedor pracista – 01

Vagas – Pessoa com Deficiência (PCD) (07)

Assistente administrativo – 01

Auxiliar de estoque – 01

Empacotador, a mão – 01

Operador de caixa – 01

Repositor - em supermercados – 01

Repositor de mercadorias – 01